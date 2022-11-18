Марк Купчененко отмечает, что ситуация в городе стабилизировалась. По его словам, бои целый день шли с переменными успехами.
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Оккупанты обстреливают город
Купчененко рассказал, что россияне систематически обстреливают Бахмут. В городе продолжаются стрелковые бои.
На сегодняшний день в Бахмуте ад, давление со стороны россиян только усиливается, происходит штурм за штурмом и это при том, что обстрелы не утихают ни дня,
– говорится в сообщении.
По его словам, наши военные каждый день делают сверхчеловеческие усилия, чтобы удержать позиции.
Военный капеллан рассказал о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Ситуация на фронте: что известно
- В городе Скадовск, в результате поражения района сосредоточения оккупантов, потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение боеприпасов.
- По информации Генштаба, в город Новоайдар в Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления.
- Военный эксперт Олег Жданов отметил, что группировка оккупантов, вышедших из Правого берега Днепра, скорее всего, будет разделена на два направления – Запорожское и Донецкое.
- Кроме того, эксперт Юрий Федоров отметил, что в ближайшее время, возможно, Мариуполь не будет освобожден. Однако главным на Юге сейчас действительно выглядит Мелитополь.
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