Марк Купчененко отмечает, что ситуация в городе стабилизировалась. По его словам, бои целый день шли с переменными успехами.

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Оккупанты обстреливают город

Купчененко рассказал, что россияне систематически обстреливают Бахмут. В городе продолжаются стрелковые бои.

На сегодняшний день в Бахмуте ад, давление со стороны россиян только усиливается, происходит штурм за штурмом и это при том, что обстрелы не утихают ни дня,

– говорится в сообщении.

По его словам, наши военные каждый день делают сверхчеловеческие усилия, чтобы удержать позиции.

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Примите во внимание! По мнению Сергея Череватого, Бахмут важен для россиян в первую очередь потому, что российское военно-политическое руководство поставило своей целью достичь любого результата на поле боя. После того, как ценой безумных потерь оккупанты зашли в Лисичанск и Северодонецк – они только приблизились на 25 километров к Бахмуту, это вся "добыча".

Ситуация на фронте: что известно

В городе Скадовск, в результате поражения района сосредоточения оккупантов, потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение боеприпасов.

По информации Генштаба, в город Новоайдар в Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что группировка оккупантов, вышедших из Правого берега Днепра, скорее всего, будет разделена на два направления – Запорожское и Донецкое.

Кроме того, эксперт Юрий Федоров отметил, что в ближайшее время, возможно, Мариуполь не будет освобожден. Однако главным на Юге сейчас действительно выглядит Мелитополь.

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