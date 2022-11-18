Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий. Він також зазначив, що там щодня відбуваються десятки атак, ця доба – не виняток. Ворог намагався штурмувати і кидав великі сили, на додачу – працювала ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню.

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Речник Східного угруповування військ ЗСУ каже, що росіяни зазнали невдачі, бо наші захисники також завдавали вогневого ураження з усіх видів артилерії – і не давали змоги ворогу прорвати оборону.

Якою є ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Також, за його словами, тривали бої й у Луганській області, в районі населених пунктів Новоселівське та Стельмах-Гірське – окупанти зазнали невдачі та понесли втрати.

Чому росіяни так "вбиваються" за Бахмут

На думку Сергія Череватого, Бахмут важливий для росіян першочергово тому, що російське військово-політичне керівництво поставило за мету досягти будь-якого результату на полі бою.

Бо жодних "успіхів" у бою, в росіян немає близько 4 місяців. Попри колосальні зусилля, неймовірне угруповання, яке вони там зібрали, мовиться про понад 130-тисячне військо – вони не можуть взяти Бахмут та населені пункти поруч,

– каже він.

Після того, як ціною шалених втрат окупанти зайшли у Лисичанськ та Сєвєродонецьк – вони лише наблизились на 25 кілометрів до Бахмута, це всі "здобутки".

Тому росіянам немає з чим вийти до населення і немає як посилити переговорну позицію. Росіян звідусіль "викинули" і навіть у колі диктаторів вони вже не є "рукопожатними", а їх військо не здатне ні на що.

Які втрати у росіян – що відомо