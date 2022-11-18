Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он также отметил, что там ежедневно проходят десятки атак, эти сутки – не исключение. Враг пытался штурмовать и бросал большие силы, вдобавок – работала ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня.

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Представитель Восточной группировки войск ВСУ говорит, что россияне потерпели неудачу, потому что наши защитники также наносили огненное поражение по всем видам артиллерии – и не давали врагу прорвать оборону.

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Также, по его словам, продолжались бои и в Луганской области, в районе населенных пунктов Новоселовское и Стельмах-Горское – оккупанты потерпели неудачу и понесли потери.

Почему россияне так "убиваются" за Бахмут

По мнению Сергея Череватого, Бахмут важен для россиян в первую очередь потому, что российское военно-политическое руководство поставило своей целью достичь любого результата на поле боя.

Ведь никаких "успехов" в бою, у россиян нет около 4 месяцев. Несмотря на колоссальные усилия, невероятная группировка, которую они там собрали, речь идет о более чем 130-тысячном войске – они не могут взять Бахмут и населенные пункты рядом,

– говорит он.

После того, как ценой безумных потерь оккупанты зашли в Лисичанск и Северодонецк – они только приблизились на 25 километров к Бахмуту, это все "добычи".

Поэтому россиянам не с чем выйти к населению и не чем усилить переговорную позицию. Россиян отовсюду "выбросили" и даже в кругу диктаторов они уже не являются "рукопожатными", а их войско не способно ни на что.

Какие потери у россиян – что известно