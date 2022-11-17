Подробности рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, захватчиков доставили в медучреждение с травмами разной степени тяжести.

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Федоров рассказал, что тела оккупантов якобы извлекают из-под завалов в школе села Михайловка.

Также известно, что ночью было громко во временно оккупированной Васильевке. Верим в ВСУ! Ждем официальную информацию,

– добавил Федоров.

Он также отметил, что враг продолжает уничтожать мирное население на временно оккупированных территориях.

"Гражданским приказали покинуть стационар больницы неотложных состояний. Родных пациентов также выгоняют, не давая возможности увидеть больных и получить консультацию врача", – подчеркнул мэр Мелитополя.

Заметим, что именно в этом медучреждении лечатся прооперированные и те, жизнь которых зависит от оперативно оказанной помощи. Однако врагу безразлично на жизнь украинцев, потому что враг фактически захватил больницу, чтобы спасать своих "трехсотых".

Мелитополь посетил "хлопок"

Во временно оккупированном Мелитополе 15 ноября прозвучал "хлопок". В результате коллаборант Дмитрий Трухин получил несколько тяжелых ранений. Он находится в реанимации. Соответствующую информацию сначала сообщили в местных телеграм-каналах. Впоследствии данные подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Предварительно известно, что "привет" предателю и коллаборанту передали партизаны.

Минус один из мелитопольских братьев-коллаборантов Трухиных. Взрыв в Мелитополе – это громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, сразу у подъезда дома,

– написал Федоров.

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