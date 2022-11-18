Марк Купчененко зазначає, що ситуація в місті наразі стабілізувалась. За його словами, бої цілий день йшли з перемінними успіхами.

До теми "Там тривають найжорстокіші та найкривавіші бої": у ЗСУ розповіли, чому росіянам важливий Бахмут

Окупанти обстрілюють місто

Купчененко розповів, що росіяни систематично обстрілюють Бахмут. У місті тривають стрілкові бої.

На сьогодні в Бахмуті пекло, тиск з боку росіян тільки посилюється, відбувається штурм за штурмом і це при тому, що обстріли не вщухають жодного дня,

– йдеться в повідомленні.

За його словами, наші військові кожного дня роблять надлюдські зусилля, аби втримати позиції.

Військовий капелан розповів про ситуацію в Бахмуті: дивіться відео

Зауважте! На думку Сергія Череватого, Бахмут важливий для росіян першочергово тому, що російське військово-політичне керівництво поставило за мету досягти будь-якого результату на полі бою. Після того, як ціною шалених втрат окупанти зайшли у Лисичанськ та Сєвєродонецьк – вони лише наблизились на 25 кілометрів до Бахмута, це всі "здобутки".

Ситуація на фронті: що відомо

У місті Скадовськ, в результаті ураження району зосередження окупантів, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів.

За інформацією Генштабу, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що угрупування окупантів, що вийшли з Правого берега Дніпра, скоріше за все буде розділено на два напрямки – Запорізький та Донецький.

Крім того, експерт Юрій Федоров зазначив, що найближчим часом, можливо, Маріуполь не буде звільнений. Однак головним на Півдні нині насправді виглядає Мелітополь.

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