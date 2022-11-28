ЗСУ нищать окупантів в районі Бахмута

Відео з передової опублікували бійці десантно-штурмових військ. Захопити ворожу позицію вдалося підрозділу 71-ї окремої єгерської бригади.

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На відео видно 4 тіла російських солдатів. Перед тим по ворожій позиції влучно попрацювали наші військові й відправили окупантів на "концерт Кобзона". Тепер ця бойова позиція відійшла Збройним Силам України.

Як десантники захопили російську позицію біля Бахмута: відео

Зверніть увагу! Чисельність російського війська в Україні зменшується кожного дня. Лише за минулу добу, 27 листопада, наші воїни ліквідували 590 ворожих бійців. Загалом з 24 лютого на "концерт Кобзона" відправилися 87 900 окупантів.

Яка ситуація біля Бахмута

Зараз Бахмут є найгарячішою точкою бойових дій в Україні. Росіяни стягнули туди всі свої сили й постійно намагаються наступати. Ворожі війська використовують всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети й танки.

Напередодні військовий капелан Марк Купчененко розповів, що в Бахмуті відбувається справжнє пекло. Росіяни посилюють тиск і постійно йдуть у штурм. Обстріли не вщухають взагалі. Наші воїни докладають надлюдських сил, щоб втримати позиції.

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