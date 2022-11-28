На лінії фронту у селищі Майорськ (Горлівка) на Донеччині окупанти зазнали поразки від ЗСУ. Багато російських солдатів відправились на "концерт Кобзона".

Цікаво Українські десантники знищили окупантів і зайняли їхню позицію біля Бахмута: потужне відео

Вбитих і поранених вивозять тачками

Судячи з відео, окупанти дислокуються під залізничним мостом. Після важкого бою з українськими військовими російські найманці вивозять тіла своїх побратимів на господарських тачках.

Окупанти вивозять тіла загиблих тачками: дивіться відео

Де найгарячіша точка фронту

Наразі місто Бахмут є найгарячішою точкою бойових дій в Україні. Росіяни стягнули туди всі свої сили й постійно намагаються наступати. Ворожі війська використовують всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети й танки.

Напередодні військовий капелан Марк Купчененко розповів, що в Бахмуті відбувається справжнє пекло. Росіяни посилюють тиск і постійно йдуть у штурм. Обстріли не вщухають взагалі. Наші воїни докладають надлюдських сил, щоб втримати позиції.

Втрати окупантів станом на 28 листопада

Особового складу – 590 людей,

Танків – 2908 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 5861 (+5) одиниця,

артилерійських систем – 1899 (+2) одиниць,

РСЗВ – 395 (+0) одиниць,

засобів ППО – 209 (+0) одиниць,

літаків – 278 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),

крилатих ракет – 531 (+0),

кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 163 (+0).

Зверніть увагу! Через високу активність бойових дій підрахувати точні остаточні втрати окупантів неможливо.

До теми – Карта бойових дій станом на 28 листопада: дивіться відео