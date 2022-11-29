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04:26 Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан рассказал, сколько мобилизованных способна подготовить Россия. По его словам, система Кремля может за 2 месяца накопить 150 тысяч новых "военных". Следующая волна подготовки, по словам Свитана, возможна не раньше января.

03:45 В России наблюдаются серьезные проблемы с боеприпасами. Это подчеркнул военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что интенсивность использования врагом снизилась в разы. К примеру, в начале тела они выпускали по 40 – 50 тысяч боеприпасов в сутки, а теперь под Бахмутом – 10 тысяч.

03:09 Советник ОП Алексей Арестович дал прогноз, когда ВСУ смогут освободить Крым. По его словам, полуостров очень уязвимый объект для содержания. В то же время он подчеркнул, что мнение Подоляка об освобождении Крыма за полгода – вполне реально.

00:26 Российские военные ночью обстреляли Днепр. Известно, что захватчики попали в частное предприятие. В результате вспыхнул пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

00:09 Журналисты сообщили, что в начале полномасштабного вторжения была создана линия связи между военными США и Россией. Ею Соединенные Штаты воспользовались всего один раз. По словам американского чиновника, звонок совершили, чтобы выразить обеспокоенность по поводу военных операций неподалеку от критической инфраструктуры Украины.