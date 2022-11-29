24 канал зібрав актуальну та важливу інформацію з фронту та на міжнародній арені за цей день. Детальніше читайте у матеріалі.

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04:26 Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан розповів, скільки мобілізованих здатна підготувати Росія. За його словами, система Кремля може за 2 місяці накопичити 150 тисяч нових "військових". Наступна хвиля підготовки, за словами Світана, можлива не раніше січня.

03:45 У Росії спостерігаються серйозні проблеми з боєприпасами. На цьому наголосив військовий оглядач Денис Попович. Він зазначив, що інтенсивність використання ворогом знизилася у рази. Наприклад, на початку тіла вони випускали по 40 – 50 тисяч боєприпасів на добу, а тепер під Бахмутом – 10 тисяч.

03:09 Радник ОП Олексій Арестович дав прогноз, коли ЗСУ зможуть звільнити Крим. За його словами, півострів надзвичайно вразливий об'єкт для утримання. Водночас він підкреслив, що думка Подоляка про звільнення Криму за пів року – цілком реальна.

00:26 Російські військові вночі обстріляли Дніпро. Відомо про те, що загарбники влучили у приватне підприємство. Внаслідок цього спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

00:09 Журналісти повідомили, що на початку повномасштабного вторгнення була створена лінія зв'язку між військовими США та Росії. Нею Сполучені Штати скористалися лише один раз. За словами американського чиновника, дзвінок здійснили, щоб висловити стурбованість щодо військових операцій неподалік критичної інфраструктури України.