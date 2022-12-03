Эти советы врагам Подоляк написал 3 декабря. В день, когда россияне продолжают пытаться штурмовать Бахмут.

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Подоляк посоветовал оккупантам готовиться к Ялте

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что враги под Бахмутом потеряли тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных.

Советник Ермака уточнил, что это под городом, не несущим врагу никакого стратегического смысла для хода войны.

Все, чтобы доказать себе: мы еще что-нибудь можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте – Ялтинскому трибуналу,

– призвал Подоляк.

Следует заметить, что россияне действительно под Бахмутом безрезультатно пытаются чего-то добиться. Они штурмуют город каждый день. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что город сейчас – это самая кровавая точка фронта.

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