Эти советы врагам Подоляк написал 3 декабря. В день, когда россияне продолжают пытаться штурмовать Бахмут.
Читайте также Отступление из Запорожья, "нападение" Беларуси и конвертный террор: как Россия пытается избежать поражения
Подоляк посоветовал оккупантам готовиться к Ялте
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что враги под Бахмутом потеряли тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных.
Советник Ермака уточнил, что это под городом, не несущим врагу никакого стратегического смысла для хода войны.
Все, чтобы доказать себе: мы еще что-нибудь можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте – Ялтинскому трибуналу,
– призвал Подоляк.
Следует заметить, что россияне действительно под Бахмутом безрезультатно пытаются чего-то добиться. Они штурмуют город каждый день. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что город сейчас – это самая кровавая точка фронта.
Последние новости из Бахмута: основное
- Россияне упорно и безрезультатно пытаются захватить Бахмут. Военный эксперт, полковник запаса, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что поначалу город имел для врага оперативную ценность.
- Однако сейчас оно стало "капканом". Ведь враги уже заложники своей пропаганды – они не могут взять его, но не могут и оставить. Более того, потери в оккупантов там безумные. Гибнут там преимущественно бойцы ППК "Вагнер", поэтому их тела никто не собирает.
- Правда, российские захватчики выбили украинские подразделения с некоторых позиций возле сел Курдюмовка и Озаряновка, что к югу от Бахмута. Военные ВСУ рассказали, что враг прибег к новой тактике – пехотным атакам в темное время.
- Несмотря на это, в американском Институте изучения войны объяснили, что даже заявленное Россией продвижение у Бахмута 27 – 28 ноября вряд ли повлечет за собой оперативный эффект. И, конечно же, он будет не слишком быстро.