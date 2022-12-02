Бахмутская тактика врага
Украинские воины передали мне свои впечатления о наших действиях и действиях противника. Действия же противника определяются новой тактикой – пехотные атаки в темное время.
Важно У Сватово для противника складывается драматическая ситуация, но радоваться еще рано
1. Применение круглосуточной аэроразведки, в том числе с применением дронов с тепловизорами.
2. Создание штурмовых групп пехоты для ночного боя, оснащенных ночной оптикой и тепловизионными прицелами, численностью в 10 – 20 боевиков, с лучшим уровнем подготовки и более слаженных.
3. Создание групп закрепления численностью до 50 боевиков, которые должны заходить на захваченную позицию и закрепляться на них в случае успешной атаки штурмовой группы.
4. Проведение артиллерийской подготовки атаки.
5. Непосредственное огневое сопровождение атаки с применением автоматических станковых гранатометов, подтягивающихся близко к боевым порядкам.
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6. Применение:
- наблюдение с воздуха за нашими позициями, управление атакой через наблюдение с дрона;
- артиллерийские налеты на позиции, попытки "размягчить" оборону, выбить тяжелое вооружение;
- применение противотанковых ракетных комплексов для поражения наших позиций, в том числе ПТРК "Корнет" с тепловизионным прицелом;
- скрытое приближение в темное время штурмовых групп к рубежу атаки;
- для сохранения бронетехники от поражения и максимальной внезапности бронетехника не применяется для непосредственной поддержки пехоты;
- плотный обстрел позиций из АГСов;
- при обстреле штурмовая группа сближается с нашими позициями и пытается ворваться в окопы вместе с последними взрывами ВОГов с АГС;
- значительное внимание уделяется налаживанию взаимодействия между штурмовыми группами и АГС непосредственного огневого сопровождения атаки;
- подход на захваченную позицию группы закрепления, которая сразу усиленно зарывается в землю;
- бронетехника следует на расстоянии для огневой поддержки с дистанции, стараясь не подставляться под наши противотанковые ракетные комплексы;
- в случае неудачной атаки россияне подвергают позицию артиллерийскому обстрелу;
- дневные и ночные атаки могут чередоваться на одном направлении.
7. Цель противника – уменьшить потери и достигнуть внезапности, чтобы использовать вероятное отсутствие ночной аэроразведки, недостаток ночной оптики и тепловизоров у наших бойцов. Враг пытается снизить большие потери пехоты и не допустить срыва выдвижения штурмовых групп на рубежи сосредоточения.
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8. Ключевым элементом российских действий являются дроны, через которые происходит весь цикл боевого управления.
9. Бронетехника и артиллерия перестали быть средством прорыва в российской тактике, как это было на предыдущих стадиях войны.
10. Круглосуточные пехотные атаки малых групп пехоты становятся эффективным средством противодействия и захвата отдельных позиций там, где есть проблемы в организации обороны, разведки, связи, ночного боя, индивидуальной тактической и огневой подготовки наших бойцов и подразделений.
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