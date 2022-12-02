Крысы пытаются избежать капкана
Основные свои усилия оно концентрирует северо-западнее города, а также пытается удержать занимаемые позиции южнее Сватового, где, очевидно, появилась достаточно устойчивая тенденция по продвижению передовых подразделений ВСУ.
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С этой целью российское командование сейчас реализует целый ряд мер, в частности:
- по рубежу Нижняя Дуванка – Новониканоровка противник достаточно активно обустраивает позиции. В том числе – по крайней мере 2 батальонных района обороны. Все это прикрывается подразделениями из состава 41 общевойсковой армии. Скорее всего, именно они (вероятно, 55 МСБр) и займут этот рубеж, если ситуация северо-западнее Сватово приобретет для противника откровенно негативный характер.
- Для того, чтобы улучшить ситуацию северо-западнее Сватово, командование войск противника организовало и уже третьи сутки проводит серию наступательных действий по направлениям Куземовка – Новоселовское и Коломыйчиха – Стельмаховка с целью оттеснить передовые подразделения ВСУ от дороги Р-07 на участке между Купянском и Сватово. Удачи нет.
Драматический сценарий для оккупантов
Отдельно стоит сказать о районе юго-западнее Сватово, где ситуация для противника постепенно приобретает откровенно драматический характер.
Кто забыл, напомню: в течение прошлой недели командование войск противника, сосредоточив ударную тактическую группировку (до 3 – 4 БТГр и равных им по объемам подразделений), пыталось "нейтрализовать" явную угрозу перерезки дороги Сватово – Кременная на участке Червонопоповка – Житловка, а также севернее нее, в районе Площанки.
Они четырежды переходили в наступление, и каждый раз оно "срывалось". Противник был вынужден отходить либо на исходные рубежи, либо вообще за дорогу.
Все это недельное шоу закончилось тем, что ВСУ вышли на ближние подступы к Житловке и создали реальную угрозу "разъединения" Сватовского района обороны и Кременной.
Так же закончилась и попытка противника "вернуться под Лиман". Продвинуться к западу Дибровы противнику так и не удалось. Более того, передовые подразделения ВСУ заняли по результатам этих боев достаточно удобное положение по отношению к самой Кременной.
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Хотя, конечно, противник вряд ли согласится с таким положением и продолжит прилагать усилия, чтобы отодвинуть украинские войска как северо-западнее Кременной, так и продвинуться в сторону Лимана.
На сегодняшний день на этом направлении он оперирует по крайней мере 4-мя "штатными" батальонами из состава 20-й общевойсковой армии и располагает 2 "полубатальонами" БАРС и отдельными подразделениями из состава "стрелковых батальонов мобилизационного резерва" 1-го и 2-го армейских корпусов (общей численностью до 2 – 3-х стрелковых рот без тяжелого вооружения).
Особенностями действий противника на Старобельском направлении являются:
- Весомая глубина оперативного построения войск противника (его отдельные резервы расположены в 40 – 50 километрах от линии фронта).
- Постепенное наращивание группировки артиллерии противника (наблюдается переброс соответствующих сил и средств почти в перманентном режиме как со стороны Троицкого, так и с юга).
- Очень активная деятельность средств РЭБ противника в этом направлении (по определенным признакам, противник имеет возможность здесь слушать радиообмен ВСУ).
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Быстрой победы не будет
Противнику путем целой серии массированных контратак и постепенного наращивания усилий в ключевых пунктах системы обороны по сути пока удалось остановить ВСУ. Например, за последние несколько суток в район Житловки в "срочном порядке", после того, как стало очевидным, что ВСУ никуда не отступили и не отошли, а также очень близки к тому, чтобы "перерезать" дорогу Сватово – Кременная, были переброшены подразделения 1-й МСБр 1-го армейского корпуса.
Так, вернуть себе рубеж по реке Жеребец, не говоря о влажных мечтах о Лимане и выходе на Оскол, ему не удалось, и в районе Сватово ситуация продолжает постепенно для него ухудшаться. Но, очевидно, самое страшное для противника – прорыв и захват ВСУ Сватово и Кременной – явно отодвинулось как во времени, так и в пространстве.
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