Щурі намагаються уникнути капкану

Основні свої зусилля воно концентрує північно-західніше міста, а також намагається утримати займані позиції південіше Сватового, де очевидно з'явилась достатньо стійка тенденція щодо просування передових підрозділів ЗСУ.

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З цією метою російське командування зараз реалізує цілу низку заходів, зокрема:

по рубежу Нижня Дуванка – Новониканорівка противник достатньо активно облаштовує позиції. В тому числі – принаймні 2 батальйонних райони оборони. Все це прикривається підрозділами зі складу 41-ї загальновійськової армії. Швидше за все, саме вони (ймовірно, 55 МСБр) й займуть цей рубіж, якщо ситуація північно-західніше Сватового набуде для противника відверто негативного характеру.

Для того, щоб покращити ситуацію північно-західніше Сватового, командування військ противника організувало та вже третю добу проводить серію наступальних дій за напрямками Куземівка – Новоселівське та Коломийчиха – Стельмахівка з метою відтиснути передові підрозділи ЗСУ від дороги Р-07 на ділянці між Куп'янськом та Сватовим. Успіху не має.

В атаках бере участь до двох "змішаних" БТГр зі складу 144-ї МСД (ймовірно, поповнені батальйони 254-го МСП), ще 1 БТГр (зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, ймовірно 245-го МСП) з Муліно розташована у другому ешелоні у готовності бути введеною "для нарощування зусиль" у бій.

Драматичний сценарій для окупантів

Окремо варто сказати про район південно-західніше Сватового, де ситуація для противника поступово набуває відверто драматичного характеру.

Хто забув, то нагадаю: протягом минулого тижня командування військ противника, зосередивши ударне тактичне угрупування (до 3 – 4 БТГр та рівних їм за обсягами підрозділів), намагалося "нейтралізувати" явну загрозу перерізання дороги Сватове – Кремінна на ділянці Червонопопівка – Житлівка, а також північніше неї, в районі Площанки.

Вони чотири рази переходили у наступ, і кожного разу він "зривався". Противник був вимушений відходити або на вихідні рубежі, або взагалі за дорогу.

Все це тижневе шоу закінчилось тим, що ЗСУ вийшли на ближні підступи до Житлівки і створили реальну загрозу "роз'єднанання" Сватівського району оборони й Кремінної.

Так само закінчилось й намагання противника "повернутися під Лиман". Просунутись західніше Діброви противнику так і не вдалося. Більше того, передові підрозділи ЗСУ зайняли за результатами цих боїв достатньо зручне становище відносно самої Кремінної.

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Хоча, звісно, противник навряд чи погодиться з таким становищем й продовжить докладати зусиль, аби відсунути українські війська як північно-західніше Кремінної, так і просунутись у бік Ліману.

На сьоднішній день на цьому напрямку він оперує принаймні 4-ма "штатними" батальйонами зі складу 20-ї загальновійськової армії й має у своєму розпорядженні 2 "напів-батальйона" БАРС та окремі підрозділи зі складу "стрілецьких батальйонів мобілізаційного резерву" 1-го і 2-го армійських корпусів (загальною чисельністю до 2 – 3-х стрілецьких рот без важкого озброєння).

Особливостями дій противника на Старобільському напрямку є:

Вагома глибина оперативної побудови військ противника (його окремі резерви розташовані в 40 – 50 кілометрах від лінії фронту). Поступове нарощування угрупування артилерії противника (спостерігаається перекидання відповідних сил та засобів майже у перманентному режимі як з боку Троїцького, так і з півдня). Дуже активна діяльність засобів РЕБ противника на цьому напрямку (за певними ознаками, противник має можливість тут слухати радіообмін ЗСУ).

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Швидкої перемоги не буде

Тож, підсумуємо. На Старобільскому напрямку (у широкму сенсі розуміння цього визначення) на сьогоднішній день ситуація набула ознак так званого "оперативного затухання". І хоча ЗСУ продовжують північніше Сіверського Донця, тобто у північній частині Луганської області, дуже повільно просуватися на окремих ділянках та напрямках, але явно у режимі гальмування.

Противнику шляхом цілої серії масованих контратак та поступовому нарощуванню зусиль у ключових пунктах системи оборони по суті поки що вдалося зупинити ЗСУ. Наприклад, протягом останніх кількох діб у район Житлівки в "терміновому порядку", після того, як стало очевидним, що ЗСУ нікуди не відступили і не відійшли, а також дуже близькі до того, щоб "перерізати" дорогу Сватове – Кремінна, були перекинуті підрозділи 1-ї МСБр 1-го армійського корпусу.

Так, повернути собі рубіж по річці Жеребець, не кажучи про вологі мрії про Лиман і вихід на Оскіл, йому не вдалося, і в районі Сватового ситуація продовжує поступово для нього погіршуватися. Але, очевидно, найбільш страшне для противника – прорив та захоплення ЗСУ Сватового та Кремінної – явно відсунулось як у часі, так і в просторі.

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