Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, на Східному напрямку тривають складні бої, зокрема на Луганщині.

Зверніть увагу Від Білогорівки залишилась лише назва: росіяни зрівняли з землею селище на Луганщині

Зокрема, йдеться про ділянку фронту на лінії Сватове – Кремінна. Російські окупанти не втрачають надії якось змінити ситуацію на свою користь.

У районі Білогорівки та Стельмахівки росіяни іноді пробують вести контрнаступальні дії. Як правило, це закінчується для них серйозними втратами,

– наголосив Череватий.

ЗСУ знищують підрозділи мобілізованих росіян

Він додав, що на цій ділянці фронту також постійно триває артилерійська боротьба.

Ми намагаємося завдати ворогу максимальної шкоди та не дати йому у спокійних умовах вибудовувати лінію оборони. Також намагаємося не давати росіянам розгортати підрозділи мобілізованих, які знову прибули,

– розповів речник Східного угруповання ЗСУ.

За його словами, вже неодноразово російські частини зазнавали втрат та відступали.

Читайте також Що відбувається навколо Бахмута і чи дійсно Росія має там успіхи, про які заявляє: аналіз ISW

"Це навіть змушувало батьків мобілізованих шукати правди з командирами", – зазначив Череватий.

Речник Східного угруповання ЗСУ наголосив, що українські захисники намагаються тримати ініціативу у боях, де це тільки можливо, насамперед на Луганщині. Він додав, що це залежить від погоди та наявності сил та засобів.

Сергій Череватий розповів про наступ ЗСУ на Сході України: дивіться відео

Що відбувається на фронті: коротко