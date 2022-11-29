Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, на Восточном направлении продолжаются сложные бои, в частности в Луганской области.
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В частности, речь идет об участке фронта на линии Сватово – Кременная. Российские оккупанты не теряют надежды как-то изменить ситуацию в свою пользу.
В районе Белогоровки и Стельмаховки россияне иногда пытаются вести контрнаступательные действия. Как правило, это заканчивается для них серьезными потерями,
– подчеркнул Череватый.
ВСУ уничтожают подразделения мобилизованных россиян
Он добавил, что на этом участке фронта также продолжается артиллерийская борьба.
Мы стараемся нанести врагу максимальный ущерб и не дать ему в спокойных условиях выстраивать линию обороны. Также стараемся не давать россиянам разворачивать новоприбывшие подразделения мобилизованных,
– рассказал представитель Восточной группировки ВСУ.
По его словам, уже неоднократно российские части несли потери и отступали.
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"Это даже заставляло родителей мобилизованных искать правду с командирами", – отметил Череватый.
Спикер Восточной группировки ВСУ подчеркнул, что украинские защитники пытаются держать инициативу в боях, где это только возможно, прежде всего в Луганской области. Он добавил, что это зависит от погоды и наличия сил и средств.
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Что происходит на фронте: коротко
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, россияне пытаются восполнить потери в личном составе, вооружении, боеприпасах, технике и горюче-смазочных материалах. Кроме того, они перегруппировываются, чтобы усилить части и подразделения на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики пытаются продолжать наступление. Они обстреливают из артиллерии разных типов районы населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное.
- В Институте изучения войны предполагают, что через несколько недель темпы боевых действий, в частности на Востоке, могут возрасти. Однако, по словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, для этого требуется ряд условий. В частности, важно, какой будет зима и состояние почвы.