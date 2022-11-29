Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что важно, какой будет зима и какое состояние грунта – промерзнет или не промерзнет.

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Сергей Череватый сообщил, что есть и условия, которые от них зависят и которых придерживаются, – это подготовленный, обученный и невымученный личный состав.

Также наличие резервов и нужного количества мощных средств поражения, потому что в отличие от россиян мы не прибегаем к авантюрам и не бросаем личный состав так, чтобы порадовать кого-то из руководства или подогнать к какой-то дате. Требования такого от руководства нет,

– объяснил Сергей Череватый.

"Важный элемент и то, что поступает военная техника наших партнеров. Чем качественнее она будет, тем больше вероятность того, что мы быстрее сможем подготовиться", – добавил спикер.

По его словам, уже сейчас у нас есть высокоточное оружие. ВСУ очень мастерски, очень экономно и очень эффективно его используют.

По сути, сведя его к: один выстрел – одно серьезное поражение. Как было за эти сутки в Сватово, где поражено подразделение противника, скопление личного состава – 20 погибших и 30 раненых,

– сообщил Череватый.

Он добавил, несмотря на то, что у нас нет большого численного преимущества, но мы видим слабые места врага и у нас есть подготовленные резервы. Кроме того, можем на некоторых участках прорвать его и заставить бежать. ВСУ это уже делали.

"Когда наступит такой момент на Донецком или Луганском направлении – это обязательно будет использовано, но по всем правилам военной науки", – акцентировал представитель.

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