Как отметил во время телемарафона спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, у врага не очень то есть выбор. Он либо погибнет от рук ВСУ, пополнив статистику потерь, либо от своих же. Поэтому оккупанты вынуждены постоянно идти в наступление.

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Потери врага колоссальные

В первую очередь Череватый отметил, что на фронт россияне постоянно перебрасывают бойцов. Это они делают для того, чтобы восполнить подразделения, понесшие потери. Последнее связано с нескончаемыми попытками идти в наступление, но обо всем по очереди.

Например, на то же Бахмутское направление в большинстве своем бросают зэков, где и наблюдается значительная динамика потерь. Но с боевиками из ЧВК "Вагнера" никто не будет шутки шутить. Там, как сказать, придерживаются "дисциплины".

Бойцам категорически запрещено отступать. Единственное исключение для них – ранение. В другой ситуации их ожидает смертная казнь. Поэтому хотят они того или нет, а в наступление должны идти. В то же время, оно сопровождается потерями со стороны врага. И именно поэтому в русской армии постоянная циркуляция солдат.

Родные "мобиков" уже ездят на фронт

Свои подразделения враг также закрывает с помощью мобилизованных россиян. Но это не слишком помогает "второй армии мира". Более того, на Луганском направлении это еще и стало причиной незаурядных проблем. Там, по словам Череватого, наша артиллерия еще в начале подхода буквально разорвала несколько таких подразделений.

"Мобикам" пришлось бежать. И это, добавил спикер, вдохновило на создание прообраза движения, которое бы отстаивало их права. Более того, их родные даже приезжали на передовую, чтобы поговорить с командирами. Ведь последние плевать хотели на потери. Всех, кто бежал с поля боя назад, они считали дезертирами, а также сажали их на подвал.

Череватый заметил, что россияне наконец-то начинают понимать, что что-то не так. И что их родные, отправленные на войну в Украину, гибнут здесь явно не за Россию.

У мобилизованных грандиозные проблемы

Но начнем с того, что октябрь стал рекордным по смертности российских захватчиков. На компенсацию Россия потратила более 3,5 млрд долларов.

В Институте по изучению войны отметили, что у россиян серьезные проблемы с обеспечением. И это, убеждены составители отчета, приводит к массовым потерям.

В РосСМИ предполагают, что страна-агрессорка потеряет около 100 тысяч мобилизованных к весне. Так что в России им уже готовят замену. По мнению обозревателей, их на фронте заменят срочники.

Добавим, что накануне Путин встречался с матерями оккупантов. Он попытался их неуклюже успокоить. И, в качестве примера, привел статистику смертей от алкоголизма или ДТП. Мол, их родные гибнут за благое дело, а не под колесами ржавой "Лады".

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