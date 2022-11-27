С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более тысячи российских офицеров. Данные опубликовали по состоянию на 25 ноября.

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Сколько офицеров "закобзонились"

По информации Анатолия Штефана, в Украине погибли уже 1500 российских офицеров. И это лишь официально подтвержденные случаи, так что реальная цифра может быть значительно больше.

Среди погибших оккупантов:

  • генералов – 10;
  • полковников – 45;
  • подполковников – 107;
  • майоров – 204;
  • капитанов – 294;
  • старших лейтенантов – 496;
  • лейтенантов – 258;
  • с не идентифицированным званием – 86.

Потери россиян по состоянию на 27 ноября:

  • личного состава – 600 человек,
  • танков – 2 905 (+4 единицы),
  • боевых бронированных машин – 5 856 (+8),
  • артиллерийских систем – 1 897 (+1),
  • РСЗО – 395 (+0),
  • средств ПВО – 209 (+0),
  • самолетов – 278 (+0),
  • вертолетов – 261 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),
  • крылатых ракет – 531 (+0),
  • кораблей / катеров – 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 412 (+6),
  • специальной техники – 163 (+0).

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