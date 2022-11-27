С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более тысячи российских офицеров. Данные опубликовали по состоянию на 25 ноября.
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Сколько офицеров "закобзонились"
По информации Анатолия Штефана, в Украине погибли уже 1500 российских офицеров. И это лишь официально подтвержденные случаи, так что реальная цифра может быть значительно больше.
Среди погибших оккупантов:
- генералов – 10;
- полковников – 45;
- подполковников – 107;
- майоров – 204;
- капитанов – 294;
- старших лейтенантов – 496;
- лейтенантов – 258;
- с не идентифицированным званием – 86.
Потери россиян по состоянию на 27 ноября:
- личного состава – 600 человек,
- танков – 2 905 (+4 единицы),
- боевых бронированных машин – 5 856 (+8),
- артиллерийских систем – 1 897 (+1),
- РСЗО – 395 (+0),
- средств ПВО – 209 (+0),
- самолетов – 278 (+0),
- вертолетов – 261 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),
- крылатых ракет – 531 (+0),
- кораблей / катеров – 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 412 (+6),
- специальной техники – 163 (+0).
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