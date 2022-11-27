На войне в Украине бьют рекорды по артиллерии

В НАТО подсчитали, что ВСУ делают тысячи выстрелов в день, тогда как силы НАТО в Афганистане выпускали по 300 снарядов в сутки. Об этом свидетельствуют соответствующие отчеты.

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День в Украине – это месяц или больше в Афганистане,

– сказала эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд.

По словам представителей НАТО, "количество использованной артиллерии ошеломляет". В Афганистане силы НАТО, возможно, делали 300 артиллерийских снарядов в день и не имели бы реальных опасений против противовоздушной обороны. Но Украина может выпускать тысячи снарядов каждый день и все еще отчаянно нуждается в противовоздушной защите от российских ракет и беспилотников иранского производства.

6 000 – 7 000 снарядов ежедневно на Донбассе

Отмечается, что прошлым летом на Донбассе украинцы стреляли от 6 000 до 7 000 артиллерийских снарядов ежедневно. Россияне стреляли от 40 000 до 50 000 снарядов в день. Для сравнения, Соединенные Штаты производят всего 15 000 патронов ежемесячно.

Так, союзники Украины, помогая ВСУ, не успевают пополнять собственные запасы оружия. Несмотря на это, Запад пытается найти все более дефицитное оборудование и боеприпасы советских времен, которые Украина может использовать сейчас, в частности ракеты ПВО С-300, танки Т-72 и особенно артиллерийские снаряды советского калибра.

Запад также пытается придумать альтернативные системы, даже если они более старые, чтобы заменить запасы дорогостоящих ракет противовоздушной обороны и сокращающихся противотанковых Javelin.

Россияне также испытывают проблемы с пополнением

В НАТО отметили, что Россия стала использовать меньше артиллерийских снарядов, но их у них много, даже если некоторые старые и менее надежные.

Столкнувшись с подобным столкновением, Москва также пытается нарастить военное производство и, как сообщается, стремится купить ракеты у Северной Кореи и более дешевые беспилотники у Ирана.

Примите во внимание! Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на Востоке Украины. Впрочем, Вооруженные Силы мощно отбивают атаки врага. На некоторых направлениях россияне перегруппировываются. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий по состоянию на 27 ноября.