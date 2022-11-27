На війні в Україні б'ють рекорди по артилерії

У НАТО підрахували, що ЗСУ роблять тисячі пострілів на день, тоді як сили НАТО в Афганістані випускали по 300 снарядів на добу. Про це свідчать відповідні звіти.

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День в Україні – це місяць чи більше в Афганістані,

– сказала експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.

За словами представників НАТО, "кількість використаної артилерії приголомшує". В Афганістані сили НАТО, можливо, робили 300 артилерійських снарядів на день і не мали б реальних побоювань щодо протиповітряної оборони. Але Україна може випускати тисячі снарядів щодня і все ще відчайдушно потребує протиповітряного захисту від російських ракет і безпілотників іранського виробництва.

6 000 – 7 000 снарядів щодня на Донбасі

Зазначається, що минулого літа на Донбасі українці стріляли від 6 000 до 7 000 артилерійських снарядів щодня. Росіяни стріляли від 40 000 до 50 000 снарядів на день. Для порівняння, Сполучені Штати виробляють лише 15 000 патронів щомісяця.

Так, союзники України, допомагаючи ЗСУ, не встигають поповнювати власні запаси зброї. Попри це Захід намагається знайти дедалі дефіцитніше обладнання та боєприпаси радянських часів, які Україна може використовувати зараз, зокрема ракети ППО С-300, танки Т-72 та особливо артилерійські снаряди радянського калібру.

Захід також намагається придумати альтернативні системи, навіть якщо вони старіші, щоб замінити запаси дорогих ракет протиповітряної оборони та протитанкових Javelin, що скорочуються.

Росіяни також мають проблеми з поповненням

В НАТО зауважили, що Росія почала використовувати менше артилерійських снарядів, але їх у них багато, навіть, якщо деякі старі та менш надійні.

Зіштовхнувшись із подібною сутичкою, Москва також намагається наростити військове виробництво та, як повідомляється, прагне купити ракети у Північної Кореї та більше дешевих безпілотників у Ірану.

Зауважте! Російські окупанти продовжують намагатися наступати на Сході України. Втім, Збройні Сили потужно відбивають атаки ворога. На деяких напрямках росіяни перегруповуються. 24 канал публікує актуальну карту бойових дій станом на 27 листопада.