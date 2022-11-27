З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад тисячу російських офіцерів. Дані оприлюднили станом на 25 листопада.
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Скільки офіцерів "закобзонились"
За інформацією Анатолія Штефана, в Україні загинули вже 1500 російських офіцерів. І це лише офіційно підтверджені випадки, тож реальна цифра може бути значно більшою.
Серед загиблих окупантів:
- генералів – 10;
- полковників – 45;
- підполковників – 107;
- майорів – 204 ;
- капітанів – 294;
- старших лейтенантів – 496;
- лейтенантів – 258;
- з не ідентифікованим званням – 86.
Втрати росіян станом на 27 листопада:
- особового складу – 600 людей,
- танків – 2 905 (+4 одиниці),
- бойових броньованих машин – 5 856 (+8),
- артилерійських систем – 1 897 (+1),
- РСЗВ – 395 (+0),
- засобів ППО – 209 (+0),
- літаків – 278 (+0),
- гелікоптерів – 261 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+1),
- крилатих ракет – 531 (+0),
- кораблів / катерів – 16 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 412 (+6),
- спеціальної техніки – 163 (+0).
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