The Economist пишет, что обычно военные операции в Крыму заканчиваются тысячами погибших. В качестве примера приводятся гражданская война в России, Вторая мировая война и Крымская война 1850 года.

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Есть реальная перспектива, что все закончится кровопролитием

В материале говорится, что захват Крыма обычно требовал пересечения узких, открытых полос или болотистых местностей, что опасно.

Военные эксперты, хорошо знающие рельеф полуострова, отмечают, что топография полуострова должна заставить Украину задуматься,

– подчеркивает автор статьи.

Адмирал Николай Жибарев считает, что дипломатия является самым перспективным путем возвращения спорной территории. Андрей Рыженко, капитан флота в отставке, заявил, что для успешной операции нужно многое сделать правильно.

"Есть реальная перспектива, что все закончится кровопролитием. Это операция, которая не нужна Украине", – сказал Рыженко.

На Западе боятся эскалации конфликта

Автор отмечает, что на Западе партнеры Украины опасаются, что операция по возвращению Крыма или Донбасса может подтолкнуть Россию к эскалации, в частности, к применению ядерного оружия.

Обратите внимание. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ранее угрожал "ужасающими последствиями", если Украина атакует оккупированный Крым. Но после того, как на полуострове раздавался "хлопок", Россия так и не подтвердила свои угрозы.

Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский рассказал, что операция по возвращению Крыма возможна и готовилась к 2023 году. В то же время, он не сказал, когда именно может начаться эта операция.

Забродский подчеркнул, что украинские военные планировщики разработали тактику, которая может сработать. Кроме того, он подчеркнул, что Украина не намерена вступать в бессмысленный лобовой штурм Крыма.

Существуют другие "интересные" возможности для маневра общевоенными силами, с использованием сухопутных войск, морских десантов и воздушных атак,

– сказал он.

По словам Забродского, российскому морскому и воздушному доминированию можно помешать с помощью "асимметричных трюков". Также он заявил, что атаки украинских беспилотников на Черноморский флот в конце октября и разрушение части Керченского моста стали примерами мышления Украины.

"Мы удивим людей и много раз – снова", – заявил бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины.

В Киеве понимают, что на оккупированных территориях враждебные настроения

Сообщается, что в Киеве понимают, что вернуть Донбасс и Крым будет сложнее. В частности, политические лидеры признают, что значительная часть населения на оккупированных территориях остается враждебно настроенной к Украине.

Киев понимает, что операция по возвращению Крыма, вероятно, натолкнется на партизанское сопротивление со стороны пророссийских сил.

Источники в ВСУ говорят, что "ничего не исключено", в том числе и операции на территории, захваченной Россией до 24 февраля.

После освобождения правобережья Херсона дороги, ведущие в Крым, в пределах досягаемости украинских огневых средств.

Достойно внимания. Россия планирует построить дорогу на Арабатской стрелке в Крыму. В Кремле опасаются атак Украины после освобождения Херсона.

Какая первоочередная задача Украины

The Economist пишет, что ставленники Кремля в Крыму готовятся к наземной атаке. Они отдают приказы о постройке новых укреплений и траншей, а также объявляя чрезвычайный уровень угрозы в нескольких частях полуострова.

Местные жители Джанкоя сообщают, что окопы строятся вблизи авиабазы.

В материале говорится, что первоочередной задачей для Украины остается разрушение Крымского моста. Источник в военной разведке уверен, что структурные преимущества Украины, прежде всего, ее способность организовывать высокомобильные внезапные атаки и разрывать линии снабжения будут преобладать.

Мы демонстрировали на каждом этапе, что наша тактика и акцент на логистику верны. Мы покажем это снова,

– говорит источник.

В издании The Economist отмечают, что попытка вернуть Крым будет дорогостоящей в военном плане и приведет к расколу с союзниками.

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