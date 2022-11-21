Оккупанты хотят построить дорогу на Арабатской стрелке для переброскы техники на Юг Украины. Сообщается, что автодорога через Армянск становится для россиян опасной, ведь эта дорога может быть в зоне досягаемости ВСУ.

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Оккупанты построят дорогу, чтобы опрокидывать технику на Юг

Учитывая опасность, Россия планирует строительство запасной дороги из-за Арабатской стрелки. Оккупантам помогает местный коллаборант Александр Пономарев – бывший глава Стрелковского сельсовета.

Центр национального сопротивления информирует, что в планах россиян расширить путь, чтобы увеличить пропускную способность. В то же время, отмечается, что эти планы кардинально не изменят ситуацию для врага на Юге.

Арабатская стрелка на карте

ВСУ взяли под огневой контроль дороги в Крым

ВСУ благодаря деоккупации Херсонщины вышли на побережье Днепра. Российские военные под давлением ВСУ скрылись с правого берега Херсонщины ближе к оккупированному Крыму.

Это позволяет нашим военным огнем контролировать территорию, приближенную к Крыму. Следовательно, России теперь будет сложнее перебрасивать технику на Юг и другие направления.

Кроме того, Украина рассчитывает вернуть Крым, который Россия аннексировала в 2014 году. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что "кампания по возвращению Крыма состоится".

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что нашим военным удастся вернуться в Крым до конца декабря 2022 года.

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