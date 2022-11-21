Окупанти хочуть побудувати дорогу на Арабатській стрілці для перекидання техніки на Південь України. Повідомляється, що автошлях через Армянськ стає для росіян небезпечним, адже ця дорога може бути в зоні досяжності ЗСУ.

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Окупанти побудують дорогу, щоб перекидати техніку на Південь

Враховуючи небезпеку, Росія планує будівництво запасної дороги через Арабатську стрілку. Окупантам допомагає місцевий колаборант Алєксандр Пономарьов – колишній голова Стрілківської сільради.

Центр національного спротиву інформує, що в планах росіян розширити шлях аби збільшити пропускну здатність. Водночас зазначається, що ці плани кардинально не змінять ситуацію для ворога на Півдні.

Арабатська стрілка на карті

ЗСУ взяли під вогневий контроль дороги до Криму

ЗСУ завдяки деокупації Херсонщини вийшли на узбережжя Дніпра. Російські військові під тиском ЗСУ втекли з правого берега Херсонщини ближче до окупованого Криму.

Це дозволяє нашим військовим вогнем контролювати територію, яка наближена до Криму. Відтак, Росії тепер буде складніше перекидати техніку на Південь та інші напрямки.

Крім того, Україна розраховує повернути Крим, який Росія анексувала у 2014 році. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що "кампанія з повернення Криму відбудеться".

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов вважає, що нашим військовим вдасться повернутися до Криму до кінця грудня 2022 року.

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