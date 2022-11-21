16-річна Наталя Леонова зникла у Сімферополі 17 грудня. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, пише 24 канал.

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Дівчину знайшли мертвою

Неповнолітню шукали 3 дні. До пошуків залучили волонтерів та правоохоронців. У мережі росіяни писали, що дівчина вийшла з дому у сторону лісу зранку 17 листопада. Коли вона не повернулася, матір одразу звернулася у поліцію, бо раніше донька ніколи не зникала.

За цим фактом силовики відкрили кримінальну справу. Батьки дівчини розповіли, що раніше у них ніколи не було конфліктів з донькою.

Однак пошуки закінчилися тим, що Наталю знайшли мертвою у селі Строганівка під Сімферополем. Біля тіла буцімто лежали пляшка води й знеболювальні таблетки.

ЗМІ написали, що останній з ким бачили дівчину, був вагнерівець. Однак невдовзі цю статтю видалили. За даними соцмереж, дівчина є донькою шеф-редактора пропагандистського видання. Тож, ймовірно, той отримав наказ прибрати матеріал, щоб не звинувачувати бойовика ПВК "Вагнер".



Стаття про те, що дівчина бачилася з вагнерівцем / Скриншот

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Вагнерівці втекли з передової й кошмарять населення

Наприкінці жовтня стало відомо про те, що група озброєних вагнерівців втекла з передової. Бойовики відправилися на окуповані території України та в Росію. Відомо, що серед новобранців ПВК є величезна кількість злочинців та вбивць, адже їх набирали у в'язницях.

То ж втікачі почали чинити терор серед населення. У Донецьку вони вбили та пограбували 2 чоловіків, а також скоїли низку зґвалтувань. Частина вагнерівців змогла втекти у Росію й чинити свої моторошні злочини там.

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