Зазначають, що окупанти вивезли до Криму близько 500 зрадників з тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.

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Колаборантів перевозять до Криму

Йдеться не лише про колаборантів, а й членів їх сімей. Їх розселили у двох пансіонатах у Севастополі. Більшість зрадників переховується на півострові від кримінальної відповідальності.

Раніше загарбники евакуювали з Залізного Порту (Херсонська область) родини російських працівників, яких завезли в регіон через відмову місцевих співпрацювати з ворогом.

Близько 50 росіян були розквартировані в пансіонатах, захоплених росіянами на початку окупації населеного пункту. Проте, за даними місцевого підпілля, напередодні гастролерів було вивезено до Скадовська.

Окупанти тікають з Нової Каховки