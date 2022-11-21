Зазначають, що окупанти вивезли до Криму близько 500 зрадників з тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.
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Колаборантів перевозять до Криму
Йдеться не лише про колаборантів, а й членів їх сімей. Їх розселили у двох пансіонатах у Севастополі. Більшість зрадників переховується на півострові від кримінальної відповідальності.
Раніше загарбники евакуювали з Залізного Порту (Херсонська область) родини російських працівників, яких завезли в регіон через відмову місцевих співпрацювати з ворогом.
Близько 50 росіян були розквартировані в пансіонатах, захоплених росіянами на початку окупації населеного пункту. Проте, за даними місцевого підпілля, напередодні гастролерів було вивезено до Скадовська.
Окупанти тікають з Нової Каховки
Після новин про звільнення Херсона, зрадники почали тікати з окупованої Нової Каховки. Місто розташоване на лівому березі Дніпра, навпроти Берислава.
Окупаційна влада повідомляла, що колаборантів та їх родин евакуюють з міста у бік Арабатської стрілки.
Зокрема, йшлося про евакуацію родини й самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для них виділили два автобуси.