Отмечают, что оккупанты вывезли в Крым около 500 предателей из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей.
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Колаборантов перевозят в Крым
Речь идет не только о коллаборантах, но и членах их семей. Их расселили в двух пансионатах в Севастополе. Большинство предателей скрывается на полуострове от уголовной ответственности.
Ранее захватчики эвакуировали из Железного Порта (Херсонская область) семьи российских работников, которых отвезли в регион из-за отказа местных сотрудничать с врагом.
Около 50 россиян расквартированы в пансионатах, захваченных россиянами в начале оккупации населенного пункта. Однако, по данным местного подполья, накануне гастролеры были вывезены в Скадовск.
оккупанты бегут из Новой Каховки
После новостей об освобождении Херсона предатели начали бежать из оккупированной Новой Каховки. Город расположен на левом берегу Днепра, напротив Берислава.
Оккупационные власти сообщали, что коллаборантов и их семей эвакуируют из города в сторону Арабатской стрелки.
Речь шла об эвакуации семьи и самих работников Управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной администрации. Для них выделили два автобуса.