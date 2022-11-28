Видання The Economist пише, що зазвичай військові операції в Криму закінчуються тисячами загиблих. Як приклад наводяться громадянська війна в Росії, Друга світова війна та Кримська війна 1850 років.

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Є реальна перспектива, що все закінчиться кровопролиттям

У матеріалі йдеться, що захоплення Криму зазвичай вимагало перетину вузьких, відкритих смуг або болотистих місцевостей, що є небезпечно.

Військові експерти, які добре знають рельєф півострова, зазначають, що топографія півострова має заставити Україну замислитися,

– наголошує автор статті.

Адмірал Микола Жибарєв вважає, що дипломатія є найперспективнішим шляхом до повернення спірної території. Андрій Риженко, капітан флоту у відставці, заявив, що для успішної операції потрібно багато чого зробити правильно.

"Є реальна перспектива, що все закінчиться кровопролиттям. Це операція, яка не потрібна Україні", – сказав Риженко.

На Заході бояться ескалації конфлікту

Автор відзначає, що на Заході партнери України побоюються, що операція з повернення Криму або Донбасу може підштовхнути Росію до ескалації, зокрема – до застосування ядерної зброї.

Зверніть увагу. Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв раніше погрожував "жахливими наслідками", якщо Україна атакує окупований Крим. Та після того, як на півострові лунала "бавовна", Росія так і не підтвердила свої погрози.

Колишній командувач десантно-штурмовими військами України Михайло Забродський розповів, що операція з повернення Криму можлива й готувалася до 2023 року. Водночас він не сказав, коли саме може розпочатися ця операція.

Забродський наголосив, що українські військові планувальники розробили тактику, яка може спрацювати. Крім того, він підкреслив, що Україна не має наміру вступати в безглуздий лобовий штурм Криму.

Існують інші "цікаві" можливості для маневру загальновійськовими силами, з використанням сухопутних військ, морських десантів і повітряних атак,

– сказав він.

За словами Забродського, російському морському і повітряному домінуванню можна перешкодити за допомогою "асиметричних трюків". Також він заявив, що атаки українських безпілотників на Чорноморський флот наприкінці жовтня та руйнування частини Керченського мосту стали прикладами мислення України.

"Ми здивуємо людей і багато разів – знову", – заявив колишній командувач десантно-штурмовими військами України.

У Києві розуміють, що на окупованих територіях ворожі настрої

Повідомляється, що в Києві розуміють, що повернути Донбас і Крим буде складніше. Зокрема, політичні лідери визнають, що значна частина населення на окупованих територіях залишається вороже налаштованою до України.

Відтак, Київ розуміє, що операція з повернення Криму, ймовірно, наштовхнеться на партизанський опір з боку проросійських сил.

Джерела видання у ЗСУ кажуть, що "нічого не виключено", в тому числі й операції на території, захопленої Росією до 24 лютого.

Після звільнення правобережжя Херсонщини дороги, які ведуть до Криму, в межах досяжності українських вогневих засобів.

Варте уваги. Росія планує побудувати дорогу на Арабатській стрілці, що в Криму. У Кремлі побоюються атак України після звільнення Херсонщини.

Яке першочергове завдання України

The Economist пише, що ставленики Кремля в Криму готуються до наземної атаки. Вони віддають накази про будівництво нових укріплень і траншей, а також оголошуючи надзвичайний рівень загрози в декількох частинах півострова.

Місцеві жителі Джанкоя повідомляють, що окопи будуються поблизу авіабази.

У матеріалі йдеться, що першочерговим завданням для України залишається руйнування Кримського мосту. Джерело у військовій розвідці впевнене, що структурні переваги України насамперед, її здатність організовувати високомобільні раптові атаки та розривати лінії постачання, переважатимуть.

Ми демонстрували на кожному етапі, що наша тактика і акцент на логістику є правильними. Ми покажемо це знову,

– говорить джерело.

У виданні The Economist зазначають, що спроба повернути Крим буде дорого коштувати у військовому плані і призведе до розколу з союзниками.

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