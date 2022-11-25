На паніку серед загарбників відреагував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що Крим неможливо "відчужити" у Росії, оскільки півострів є українською територією.

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"Міжнародне право невблаганне: Крим – територія України. А будь-яка спроба російських злодіїв назвати повернення вкраденого українському власнику "відчуженням" є юридично нікчемною. Росія програє, щоб усвідомити: крадіжка територій – це кримінальний злочин. Без строку давності", – заявив Подоляк.

Що відбувається у Росії

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що він готовий повернути Крим невійськовим шляхом. На це відреагував речник російського диктатора Дмітрій Пєсков. За його словами, постійні члени Радбезу Росії 25 листопада проведуть через це оперативну нараду, оскільки Україна планує "відчуження території Росії".

Пєсков додав, що "зазіхання" України на Крим ставить крапку у питання перемовин. І це, на думку речника Путіна, нібито доводить – Зеленський не готовий діяти дипломатично.

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