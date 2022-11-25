На цьому напередодні вкотре наголосив Володимир Зеленський. В інтерв'ю він зазначив, що він був би тільки "за" деокупацію Криму невійськовим шляхом. І якщо хтось знатиме, як це зробити, то нехай йому запропонує метод. На заяву глави держави оперативно відреагували у Росії, розповідає 24 канал.

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У росіян запалало через Крим

Балакуча голова Путіна, себто Пєсков, зазначив, що диктатор з Кремля планує у п'ятницю, 25 листопад, провести оперативну нараду. У ній братимуть участь постійні члени Радбезу Росії.

На думку підлабузника Путіна, заява Зеленського про повернення Криму – обговорення відчуження території Росії. І, на його жалюгідну думку, про це не може бути навіть мови.

Нагадаємо, що щось подібне у Кремлі говорили і про повернення Херсона. Мовляв, цього ніколи не буде, адже він тепер цілком і повністю став частиною країни-агресорки. Але недовго цю пісню співали окупанти, адже ЗСУ їх прогнали.

Не зміг Пєсков стримати язика та продовжив нести відверту маячню. Мовляв, наміри Зеленського повернути Крим вкотре ставлять хрест на питанні переговорного процесу. За його словами, це демонструє, що офіційний Київ не здатний розв'язувати проблеми невоєнними методами.

Це нам буде розказувати представник країни, яка на фронті не може здобути жодних перемог. І саме тому вона щоденно цілеспрямовано атакує мирних мешканців, а також критичну інфраструктуру. Країна, яка нищила Херсон, поки він був під окупацією, і б'є по ньому ракетами, коли місто звільнили від ворога.

Крим готують до оборони

Зауважимо, що росіяни жваво перекидають до Криму військових і техніку. Рух колон машин ворога спостерігають з боку окупованої частини Херсонщини у напрямку Керченського мосту. Не складно зрозуміти, що ворог робить це для того, щоб посилити оборону півострова.

Тим часом до Армянська підвезли "бавовну". Вибухи місцеві мешканці чули під ранок 25 листопада. Традиційно повідомляється про буцімто роботу ППО. Що ж стало справжньою причиною – невідомо.

Інтригуючу заяву зробив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що невдовзі Крим увійде до української електромережі.

Водночас в ефірі шоу з Соловйовим сталася справжнісінька перепалка. Гості пропагандиста зауважили, що ані Херсон, ані Крим – не частина Росії. Мовляв, їх захопили під час бойових дій. А отже, їх можна вважати "спірними територіями".

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