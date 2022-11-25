Росіяни кажуть про ППО

В окупованому Криму знову неспокійно. Про подорожі "бавовни" заявила окупаційна адміністрація, повідомляє 24 канал.

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Росіяни запевняють, що вибухи пролунали від роботи ППО. Що насправді трапилося –наразі невідомо. Однак спокою окупантам на українському півострові вже точно не буде.

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До речі, востаннє "бавовна" була у Криму лише кілька днів тому – 22 листопада. Російські окупанти заявили про "роботу безпілотників" біля Балаклави, Севастополя і Євпаторії. Через це ворогу навіть довелося зупинити рух морського транспорту та запустити потяги.

Мовляв, так звані "безпілотники" збили, коли вони були на підльоті до Балаклавської ТЕС. Однак у росіян традиційно все було "під контролем". До речі, звинуватили у цьому навіть не Україну, а НАТО.

Зверніть увагу! Нещодавно журналісти зафіксували активний рух колон з російською технікою у сторону Криму. Прямує ця техніка з Херсонського напрямку. До речі, в колоні помітили імпортні сільськогосподарські трактори, які росіяни могли вкрасти в українців.

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