Россияне говорят о ПВО

В оккупированном Крыму снова неспокойно. О путешествиях "хлопка" заявила оккупационная администрация, сообщает 24 канал.

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Россияне уверяют, что взрывы прогремели от работы ПВО. Что на самом деле случилось – пока неизвестно. Однако покоя оккупантам на украинском полуострове уж точно не будет.

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Кстати, последний раз "хлопок" был в Крыму всего несколько дней назад – 22 ноября. Российские оккупанты заявили о "работе беспилотников" возле Балаклавы, Севастополя и Евпатории. Из-за этого врагу даже пришлось остановить движение морского транспорта и запустить поезда.

Мол, так называемые "беспилотники" сбили, когда они были на подлете к Балаклавской ТЭС. Однако у россиян традиционно все было "под контролем". Кстати, обвинили в этом даже не Украину, а НАТО.

Обратите внимание! Недавно журналисты зафиксировали активное движение колонн с российской техникой в сторону Крыма. Направляется эта техника с Херсонского направления. Кстати, в колонне заметили импортные сельскохозяйственные тракторы, которые россияне могли украсть у украинцев.

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