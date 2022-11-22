Российские паблики традиционно рассказывают о "работе ПВО" – слышны громкие взрывы. Однако пока неизвестно, что произошло.

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В Крыму – неспокойно

Сначала, около 18:00, появилась информация о "взрывах" возле Балаклавы. Затем громкие звуки слышали жители Севастополя в разных районах города. В пропагандистских телеграм-каналах раздувают истерию, мол, что-то громко "ревело, будто самолет во дворе взлетал".

Громко возле Севастополя и Балаклавы: карта

Крымское небо – яркое: видео

Сообщается, что остановили движение морского транспорта в Севастополе. На конечных пунктах, площадь Захарова и площадь Нахимова, запустили поезда. Впоследствии отметили, что движение было возобновлено.

Утверждают о "ПВО" под Евпаторией. Распространяют кадры с места происшествия. Правда, отметим, ранее замечали, что Россия может имитировать в оккупированном Крыму масштабные атаки с воздуха, чтобы прикрыть беспомощность своей противовоздушной обороны.

Громкие звуки в Крыму: видео

Гауляйтеры заявляют об "атаке беспилотников"

Оккупантам кажется, что Крым якобы "атакуют беспилотники". Об этом написал гауляйтер Севастополя. Он говорит, мол, 2 беспилотника сбиты и просят людей сохранять спокойствие. Впрочем, никаких доказательств данной информации нет.

Затем Развожаев заявил, будто при подлете к Балаклавской ТЭС ПВО сбила 2 беспилотника. Однако, как всегда, у оккупантов "все под контролем". Говорят, что нет пожаров, повреждений гражданской инфраструктуры или пострадавших.

Не обошлось и без обвинений в сторону Запада. В традиционной пропагандистской манере паблики разгоняют информацию, якобы "дрон НАТО разведывает позиции российских средств ПВО".

Предварительные обвинения в "атаках беспилотников"

Напомним, 29 октября россияне также рассказывали об "атаке беспилотников" на военные объекты Черноморского флота россии в оккупированном Крыму.

Тогда также обвиняли, кроме Украины, Запад. В частности, Великобританию. Эти упреки официально прозвучали на уровне МИД России.

Дроны якобы атаковали русские корабли в Севастополе. По информации СМИ, были повреждены тральник "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".

Поэтому Россия заявила об остановке "зернового коридора". Однако уже 2 ноября корабли с нашим зерном снова начали движение.

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