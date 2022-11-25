Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью. По его словам, новая стратегия России по уничтожению инфраструктуры Украины не ослабит решимости Украины освободить все оккупированные территории.

Вскоре Крым войдет в украинскую электросеть, – Ким

Зеленский описывает войну, развязанную Россией, противостоянием "силы и устойчивости". Президент заявил, что нападения на гражданскую инфраструктуру показали, что Москва не намерена вести переговоры о прекращении войны.

Запад боится, что освобождение Крыма приведет к ядерной войне

Некоторые западные партнеры озабочены тем, что любая попытка Украины вернуть Крым может привести к опасной эскалации со стороны Москвы, возможно даже к применению ядерного оружия.

Я понимаю, что все обеспокоены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только "за",

– подчеркнул Зеленский.

Однако если это решение не предусматривает деоккупацию и означает, что Крым останется частью России, то никто даже не должен тратить время на обсуждение этого плана.

Что в Украине говорят о деоккупации Крыма

Ряд западных военных экспертов прогнозируют остановку контрнаступления ВСУ зимой. Однако в Министерстве обороны Украины высказали противоположное мнение. Они упрекнули аналитиков в незнании ситуации в Крыму. В Минобороны сказали, что дающие такие прогнозы, наверное, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Владимир Путин и его представители не предлагали Украине сделать паузу в войне. Следовательно, Ермак намекнул на подготовку к освобождению Крыма.

Политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчан считает, что освободить Крым будет проще, чем Донетчину и Луганщину.

Обратите внимание – как ВСУ могут деоккупировать Крым: смотрите видео