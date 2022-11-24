Об этом заявил глава Николаевской ОВО Виталий Ким. Он отметил, что нужно лишь немного подождать.

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Больше деталей Ким, к сожалению, не раскрыл. Однако он уверен, что в ближайшее время Крым присоединится к украинской электросети. Также он добавил, что в настоящее время продолжается заживление населенных пунктов Николаевской области.

Что раньше говорили об увольнении Крыма

Отметим, что ряд западных военных экспертов прогнозируют остановку контрнаступления ВСУ зимой. Однако с этим не согласны в военном руководстве Украины. Иронический ответ опубликовали 20 ноября в Министерстве обороны Украины. Они упрекнули аналитиков в незнании ситуации в Крыму.

Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за морозов зимой, наверное, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма,

– отметили в Минобороны.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Владимир Путин и его представители не предлагали Украине сделать паузу в войне. Следовательно, Ермак намекнул на подготовку к освобождению Крыма.

Что об этом думают эксперты

Политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчан считает, что освободить Крым будет проще, чем Донецкую и Луганскую области.

По мнению замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, вернуться в Крым нашим военным удастся до конца декабря 2022 года.

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