Иронический ответ был опубликован 20 ноября в Министерстве обороны Украины. Они упрекнули аналитиков в незнании ситуации в Крыму.

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"Те, кто сейчас говорят о возможной "паузе в боевых действиях" из-за морозов зимой, наверное, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма", – отметили в Минобороны.

Украина деоккупирует Крым

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Владимир Путин и его представители не предлагали Украине сделать паузу в войне. Следовательно, Ермак намекнул на подготовку к освобождению Крыма.

Эта война продолжается. Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится, – отметил Ермак.

Обратите внимание – как ВСУ могут деоккупировать Крым: смотрите видео

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