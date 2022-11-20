Іронічну відповідь опублікували 20 листопада у Міністерстві оборони України. Вони дорікнули аналітикам незнанням ситуації в Криму.
До теми Все залежатиме від дій ворога, – військовий експерт про черговість звільнення Криму та Донбасу
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через морози взимку, напевно, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму", – зазначили у Міноборони.
Україна деокупує Крим
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Владімір Путін та його представники не пропонували Україні зробити паузу у війні. Відтак, Єрмак натякнув на підготовку до звільнення Криму.
Ця війна триває. Я впевнений, що кампанія з повернення Криму відбудеться, – зазначив Єрмак.
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Підготовка до деокупації півострова: останні новини
- Політичний аналітик та журналіст із США Армен Чібухчян вважає, що звільнити Крим буде простіше, ніж Донеччину та Луганщину.
- На думку заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова, повернутися до Криму нашим військовим вдасться до кінця грудня 2022 року.
- Військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан розповів про підготовку російськими військовими до оборони Лівобережжя Херсонщини. Вони прагнуть ускладнити наступ на Крим.
- Окупанти зводять укріплення й на самому півострові. Гауляйтер Сергій Аксьонов заявив, що нібито Путін наказав захищати кримчан.