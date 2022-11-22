Вочевидь, уже всім зрозуміло, що повернення Криму до складу України та загалом наша перемога у цій війні – це лише питання часу. Російські загарбники самі це прекрасно усвідомлюють і уже навіть починають збирати валізи та виїжджати з півночі півострова, – відео зі свідченнями окупанта щодо цього активно поширюється соціальними мережами, повідомляє 24 канал.

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Окупанти у "тяжкій ситуації", бо змушені евакуюватися

Якщо росіяни говорять про виїзд з півострова, то його звільнення уже не за горами. Один з громадян держави-терористки розповів, наскільки в нього зараз "непроста" ситуацію, тому він не може навіть виходити на зв'язок.

Зараз з міста Армянська – це Крим – евакуюють жінок та дітей. Щоб ви розуміли масштаби того п*зд*ця, що зараз відбувається. На зв'язок не можу часто виходити – тяжка ситуація,

– скаржиться окупант.

Росіянин про евакуацію з Армянська на півночі Криму: дивіться відео зі соцмереж

Аксьонов усе заперечує: Крим "атакують фейки"

Глава окупаційної адміністрації Аксьонов вирішив спростувати те, що з півночі загарбаного півострова відбувається будь-яка евакуація. Мало це досить недолугий вигляд, до того ж окупант був дещо переляканий.

З приводу чуток, що розганяються в соцмережах і телеграм-каналах, про нібито евакуацію з Армянська. Це фейки. Жодної евакуації немає. Вжили лише заходів, необхідних для забезпечення безпеки нашого півострова,

– сказав Аксьонов.

Щоправда, яких саме "заходів безпеки" вжили на півострові окупант не зазначив.



Аксьонов спростовує евакуацію з Криму / Скриншот з відео глави окупаційної адміністрації

Хто скоро "буде засмагати" в Криму

Нещодавно у Міноборони України відповіли, чи буде "пауза" у російсько-українській війні та коли Збройні Сили звільнять Крим. Поки ніякої конкретної інформації там не озвучили, однак натякнули, що про "паузу" говорять лише ті, хто взимку не засмагав у Криму.

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