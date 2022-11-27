Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Так, по его словам, от такого населенного пункта как Белогоровка сейчас осталось только название, ведь ни одного уцелевшего дома там уже нет.
Обратите внимание Когда начнутся морозы, ВСУ могут дать хорошие новости из Луганской области, – Гайдай
Населенные пункты – непригодны для жизни
Сильно пострадала и Макеевка. Тамошние дома разрушены не так, как в Белогоровке, однако все равно обстреляны и непригодны для жизни.
Сложная ситуация и в Невском. Там половина домов разрушена полностью, часть – обстреляна, а несколько все же останутся уцелевшими. Более того, там продолжают жить люди, сейчас их количество насчитывает около 150 жителей.
Как отметил Гайдай, каждый раз, когда к Невскому приезжает украинская патрульная полиция или волонтеры этих людей пытаются уговорить выехать, ведь населенные пункты продолжают обстреливаться либо одиночными артиллерийскими снарядами, либо целыми партиями из "Градов".
Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео
Последние новости из Луганской области
- Основные бои на Луганщине сосредоточены в районе Сватово – Кременная, и возле Сватово начали формироваться первые признаки окружения российских войск. Если ВСУ удастся это сделать, то россиянам останется только убегать, и вероятнее всего – вплоть до Старобельска.
- Между тем стало известно, что основные подразделения десантников, которые были в Херсонской области, Россия перебросила именно на Донбасс. В частности, они, вероятно, осуществляют поддержку обороны участка Сватово – Кременная.
- Однако гораздо больше, чем элитных десантников там мобилизованных, и они не очень довольны положением вещей. Так, некоторые из них просто бросили свои боевые позиции на Луганщине, понеся огромные потери. После чего их начали бросать в подвалы в Сватово.