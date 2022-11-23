Сергей Гайдай в эфире телемарафона рассказал о ситуации в Луганской области по состоянию 23 ноября. По его словам, вблизи Белогоровки россияне безуспешно пытаются прорвать украинскую оборону.

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Какая ситуация в Луганской области

Как отметил глава Луганской ОВА, возле Бахмута оккупанты бросили в бой до 2 тысяч заключенных. Однако есть и хорошие новости: в сторону Сватового и Кременного ВСУ понемногу продвигаются вперед. По словам Гайдая, инициатива на нашей стороне.

Когда начнутся морозы, ВСУ смогут нам дать позитивные новости из Луганской области,

– сказал глава ОВА.

Кроме того, по его словам, в российских войсках возросло количество случаев дезертирства. Оккупанты увеличили количество блокпостов для отлова нарушителей.

Гайдай рассказал, что Россия не рассчитывала на войну в таких масштабах и оказалась не готова. Это касается и техники, и экипировки, и поставок пищи и медикаментов на фронт.

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