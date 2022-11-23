Сергей Гайдай в эфире телемарафона рассказал о ситуации в Луганской области по состоянию 23 ноября. По его словам, вблизи Белогоровки россияне безуспешно пытаются прорвать украинскую оборону.
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Какая ситуация в Луганской области
Как отметил глава Луганской ОВА, возле Бахмута оккупанты бросили в бой до 2 тысяч заключенных. Однако есть и хорошие новости: в сторону Сватового и Кременного ВСУ понемногу продвигаются вперед. По словам Гайдая, инициатива на нашей стороне.
Когда начнутся морозы, ВСУ смогут нам дать позитивные новости из Луганской области,
– сказал глава ОВА.
Кроме того, по его словам, в российских войсках возросло количество случаев дезертирства. Оккупанты увеличили количество блокпостов для отлова нарушителей.
Гайдай рассказал, что Россия не рассчитывала на войну в таких масштабах и оказалась не готова. Это касается и техники, и экипировки, и поставок пищи и медикаментов на фронт.
Как продвигается контрнаступление ВСУ в Луганской области
- После освобождения правобережья Херсонщины ВСУ могут начать контрнаступление в Луганской области. Украинские воины шаг за шагом вытесняют оккупантов, успевших занять оборону.
- ВСУ вытесняют врага на направлении Сватово – Кременная . В то же время враг не оставляет попыток захватить Белогоровку.
- Однако украинские военные заявили, что не стоит ожидать стремительного продвижения в Луганской области, как это было в Харьковской области.
- Ранее Сергей Гайдай информировал, что в Луганской области продолжаются тяжелые бои. Он сообщал, что украинские военные медленно приближаются к Кременной и Рубежному.
- ВСУ недавно освободили село Макеевка в Луганской области, которое почти полностью уничтожено россиянами. В то же время, Россия перебрасывает на Луганщину остатки своих опытных десантников.
- К тому же в Институте по изучению войны поделились очередным прогнозом. Согласно ему, ВСУ готовятся к новым контрнаступлениям. По мнению составителей отчета, следующей могут увольнять Луганскую область.
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