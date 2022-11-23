Сергій Гайдай в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на Луганщині станом 23 листопада. За його словами, поблизу Білогорівки росіяни безуспішно намагаються прорвати українську оборону.
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Яка ситуація на Луганщині
Як зазначив голова Луганської ОВА, біля Бахмута окупанти кинули в бій до 2 тисяч ув'язнених. Проте є і гарні новини: у бік Сватового та Кремінної ЗСУ потроху просуваються уперед. За словами Гайдая, ініціатива на нашому боці.
Коли розпочнуться морози, ЗСУ зможуть нам дати позитивні новини з Луганщини,
– сказав очільник ОВА.
Крім того, за його словами, в російських військах зросла кількість випадків дезертирства. Окупанти збільшили кількість блокпостів задля відлову порушників.
Гайдай розповів, що Росія не розраховувала на війну в таких масштабах і виявилась неготовою. Це стосується і техніки, і екіпірування, і постачання їжі та медикаментів на фронт.
Як просувається контрнаступ ЗСУ в Луганській області
- Після звільнення правобережжя Херсонщини ЗСУ можуть розпочати контрнаступ на Луганщині. Українські воїни крок за кроком витісняють окупантів, які встигли зайняти оборону.
- ЗСУ витісняють ворога на напрямку Сватове – Кремінна. Водночас ворог не полишає спроб захопити Білогорівку.
- Проте українські військові заявили, що не варто очікувати стрімкого просування у Луганській області, як це було на Харківщині.
- Раніше Сергій Гайдай інформував, що на Луганщині тривають важкі бої. Він повідомляв, що українські військові повільно наближаються до Кремінної та Рубіжного.
- ЗСУ нещодавно звільнили село Макіївка на Луганщині, яке майже вщент знищене росіянами. Водночас Росія перекидає на Луганщину залишки своїх досвідчених десантників.
- До того в Інституті з вивчення війни поділилися черговим прогнозом. Згідно з ним, ЗСУ готуються до нових контрнаступів. На думку укладачів звіту, наступною можуть звільняти Луганську область.
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