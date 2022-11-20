Хоча на Луганщині ініціатива вже на боці української армії, однак загарбники так просто не поступляться цими територіями. Росіяни закріпились на східних теренах завдяки бойовикам з так званої "ЛНР", – про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері телемарафону.

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Росіяни перекинули угрупування з Харківщини

За словами, Череватого, окрім вояків з квазіреспубліки, путінським солдатам на Луганщині допомагають підрозділи, які втекли у вересні з Харківської області та з Лиману, що на Донеччині.

У ворога там було утворення – так зване "ЛНР", – яке він використовував як плацдарм для підготовки нападу на нас, зокрема створивши корпус "народної міліції ЛНР". Він під керівництвом російських офіцерів готувався до війни постійно – тренувався, ще коли була Операція об'єднаних сил,

– сказав речник.

Також він запевнив, що окупанти на Сході нашої держави мають добре підготовлене інженерне забезпечення.

Збройні Сили не йтимуть у лобові атаки

Через ризики та, очевидно, можливі великі втрати – українська армія на Луганському напрямку не йтиме у лобові атаки. Поки наші підрозділи атакують ворога високоточними ударами, а потім оперативно переходять до контратак.

Ми максимально їх вражаємо спочатку вогнем, зокрема високоточними боєприпасами. Тоді тільки з'явиться можливість, як це було останнього разу у Макіївці, звільнити доволі швидко території. Просто для цього потрібен час,

– констатував Череватий.

Нагадаємо, нещодавно в Інституті з вивчення війни зазначили, що окупанти переміщають та розосереджують свої війська на територіях України. Загарбники проводять перегрупування для того, аби посилити оборону на Сході нашої держави. Зокрема, Луганщина – це той регіон, куди чи не найбільше приїздить ворожих сил зараз.

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