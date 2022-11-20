Вперше запис зі стріляниною прокоментував радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив, що один з росіян почав стріляти, що зрештою призвело до загибелі російських військових.
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ЗСУ не скоювали воєнного злочину
На відео, яке опубліковано в мережі, чітко видно, що більшість росіян нібито мирно здаються у полон. Натомість один з окупантів раптово почав стрілянину.
Російські пропагандисти поспішили звинуватити ЗСУ в нібито розстрілі саме військовополонених, що є воєнним злочином. Однак через те, що росіяни перші відкрили вогонь – вони втратили захист міжнародного права. Росія переконує, що їхні військові буцімто були без зброї, проте на відео окупант стріляє, ймовірно, з автомата.
Арестович нагадав, що провокації під час здачі в полон є воєнним злочином. Як сказав радник ОП, згідно з міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, поводить себе агресивно, то втрачає права військовополоненого.
Тому, за словами Арестовича, цей інцидент не можна вважати "розстрілом військовополонених", а відтак військові ЗСУ не скоювали воєнний злочин.
Радник ОП вважає цю історію частиною інформаційно психологічної операції Росії, щоб росіяни не мали бажання здаватись в полон.
Росіяни інсценували здачу в полон
На інцидент з російськими військовими відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Зокрема, він повідомив, що стрілянина сталася на Луганщині. За даними BBC News Україна, інцидент стався 12 листопада або раніше у селі Макіївка Луганської області.
Лубінець зазначив, що росіяни, скориставшись інсценуванням здачі в полон, вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь на ураження військових ЗСУ.
Омбудсмен теж наголосив, що особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненим. Навпаки – вони є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство. Відтак, за словами Лубінця, вогонь у відповідь з боку ЗСУ не є воєнним злочином.
Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства — повинні бути покараними,
– зазначив Лубінець.
Росія намагається використати інцидент
- Зазначимо, що російські пропагандисти намагаються використати "розстріл", щоб показати нібито цей інцидент ілюструє систематичний підхід України до військовополонених. Однак пропагандисти свідомо уникають того факту, що саме їхні військові спровокували стрілянину.
- Крім того, росіяни стверджують, що українські військовополонені утримуються відповідно до норм міжнародного права. Проте це не так, про що свідчать заяви українців, які повернулися з полону.
- Також Росія не надає доступу міжнародним організаціям до українських полонених та скоїла теракт в Оленівці. Як відомо, Москва нікого не допускає до Оленівки, де могло загинути багато полонених.
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