Станом на 269-ий день повномасштабної війни, українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу та крок за кроком повертати українську територію. Про наслідки ударів ЗСУ по скупченнях живої сили ворога та ситуацію на фронті – читайте далі.

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Скільки окупантів поповнять списки Генштабу

17 листопада Збройні Сили завдали точного удару по скупченню живої сили окупантів у селі Михайлівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Унаслідок цього загинули щонайменше 30 окупантів, які тепер поповнять свіжу статистику Генштабу по втратах ворога.

Того ж дня ЗСУ вдарили по ще одному скупченню ворога. І, як не дивно – також у Михайлівці. Щоправда, у Скадовському районі на тимчасово окупованій території Херсонської області. Звідти на концерт до Кобзона відправили близько 60 окупантів.

Водночас у тимчасово окупованому Луганську зростає кількість російських військових. Водночас у селах Красне та Сімейкине окупанти примусово виселяють мирних мешканців та розміщуються у їхніх будинках.

Ситуація на фронті

Протягом доби 19 листопада окупанти завдали 2 ракетні удари та 12 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню. Від ракетної атаки постраждала цивільна інфраструктура міста Святогірськ.

З боку Білорусі на Волинському та Сіверському напрямках немає змін, однак загроза завдання ракетних чи авіаційних ударів та запуску іранських дронів залишається.

На інших напрямках фронту окупанти атакують з мінометів, ствольної й реактивної артилерії та танків населені пункти на лінії зіткнення. Зокрема ворог обстрілює населені пункти на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Втрати ворога

Станом на 19 листопада українським захисникам та захисницям вдалося ліквідувати та знищити:

близько 83 800 окупантів;

2 885 танків;

5 815 бойових броньованих машин;

1 867 артилерійських систем;

393 реактивні системи залпового вогню;

290 засобів ППО;

278 літаків;

261 гелікоптер;

1 536 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

480 крилатих ракет;

16 кораблів та катерів;

4 368 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

161 одиницю спеціальної техніки.

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