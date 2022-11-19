Системи почнуть працювати найближчим часом. У Повітряному командуванні "Центр" подякували іноземним партнерам за вагому підтримку і допомогу ЗСУ.

До теми Системи ППО Hawk візьмуть на бойове чергування вже найближчим часом

У ЗСУ анонсували прибуття систем ППО Hawk

У Повітряному командуванні "Центр" зауважили, що "яструб" заступає на бойове чергування.

Нове посилення української системи ППО очікується ближчими днями. На бойове чергування стає американський зенітний ракетний комплекс Hawk,

– мовиться у повідомленні.

Система має середню дальність ураження для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет. За оцінками західних аналітиків, ймовірність ураження повітряної цілі "яструбом" становить 85%.

"Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат. Дякуємо іноземним партнерам за вагому підтримку і допомогу Українському війську! Наше небо буде під контролем! Вперед до перемоги!" – підсумували захисники.



"Яструб" невдовзі посилить українську систему ППО / Фото Повітряного командування "Центр"

Коротко про ППО Hawk

Цю систему протиповітряної оборони Збройним Силам України передала Іспанія. Загалом іспанський уряд вирішив надати Силам оборони 4 такі системи.

Цей засіб ППО – ЗРК минулого покоління, однак у 2020 році він пройшов модернізацію НАТО. Тому, хоч цей комплекс і виглядає старомодно, насправді ж він ефективно виконує свої завдання.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ППО Hawk – має більш-менш потрібну дальність для того, аби перекрити певні ділянки.

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