Системы заработают в ближайшее время. В Воздушном командовании "Центр" поблагодарили иностранных партнеров за весомую поддержку и помощь ВСУ.

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В ВСУ анонсировали прибытие систем ПВО Hawk

В Воздушном командовании "Центр" отметили, что "ястреб" заступает на боевое дежурство.

Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевом дежурстве становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk,

– говорится в сообщении.

Система имеет среднюю дальность поражения для уничтожения самолетов, а в более поздних модификациях – для перехвата ракет. По оценкам западных аналитиков, вероятность поражения воздушной цели "ястребом" составляет 85%.

"Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат. Спасибо иностранным партнерам за весомую поддержку и помощь Украинскому войску! Наше небо будет под контролем! Вперед к победе!" – подытожили защитники.



"Ястреб" вскоре усилит украинскую систему ПВО / Фото Воздушного командования "Центр"

Коротко о ПВО Hawk

Эту систему противовоздушной обороны Вооруженным Силам Украины передала Испания. В целом испанское правительство решило предоставить Силам обороны 4 такие системы.

Это средство ПВО – ЗРК прошлого поколения, однако в 2020 году оно прошло модернизацию НАТО. Поэтому хотя этот комплекс и выглядит старомодно, на самом же деле он эффективно выполняет свои задачи.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ПВО Hawk – имеет более-менее нужную дальность для того, чтобы перекрыть определенные участки.

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