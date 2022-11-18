Украинские защитники будут еще эффективнее сбивать российские ракеты. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Уже трудятся на фронте NASAMS и Iris-T. Ожидаем, что заработает и система Hawk, которая уже готовится для того, чтобы стать в боевые ряды Воздушных сил. Таким образом, будем усиливать действующую систему ПВО,

– подчеркнул Игнат.

Что известно о ПВО Hawk

Эту систему противовоздушной обороны Вооруженным Силам Украины передала Испания. В общем испанское правительство решило предоставить нам 4 такие системы. Это средство ПВО – ЗРК прошлого поколения, однако в 2020 году оно прошло модернизацию НАТО. Поэтому, хоть, на первый взгляд, этот комплекс и выглядит старомодно, на самом же деле он эффективно выполняет свои задачи.

Швеция предоставит Украине рекордную помощь

В противостоянии российской агрессии Украине помогает весь мир. Например, 17 ноября правительство Швеции одобрило рекордную помощь для нашего государства. Стоимость техники и снаряжения составляет 300 миллионов долларов.

Известно, что ВСУ получат от Швеции системы ПВО и боеприпасы, бронированную технику, прицельные устройства, палатки для военных, маскировочные сетки и т.д.

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