Немецкий ход конем

С оборотами в 400 миллионов евро этот производитель является одним из самых больших в Европе, с возможностью расширить производство до 700 миллионов евро.

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Испанцы производят снаряды для артиллерии и противовоздушных систем с объемом производства в 300 тысяч патронов / снарядов в год. Сейчас сам Rheinmetall может производить только около 80 тысяч снарядов в год.

Проблема производства новых снарядов остро возникла в последние недели, когда нейтральная Швейцария отказалась поставлять снаряды для немецких Gepard-ов переданных Украине.

Привет нейтральной Швейцарии

На Gepard стоит 35-миллиметровая зенитная пушка Oerlikon от швейцарского производителя Oerlikon-Bührle, принадлежащего концерну Rheinmetall. И выходит так, что немцы не могут обеспечить снарядами собственное оружие.

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Конечно, купили целый завод не только из-за Украины с "Гепардами", а больше из-за того, что после войны будет большой спрос на возобновление запасов артиллерийских снарядов разных калибров.

Таким образом, немцы расширяют имеющиеся производственные мощности и передают привет нейтральной Швейцарии.

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