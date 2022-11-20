Впервые запись со стрельбой прокомментировал советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что один из россиян начал стрелять, что в конечном итоге привело к гибели российских военных.

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ВСУ не совершали военного преступления

На видео, которое опубликовано в сети, четко видно, что большинство россиян якобы мирно сдаются в плен. В то же время один из оккупантов внезапно начал стрельбу.

Российские пропагандисты поспешили обвинить ВСУ в якобы расстреле именно военнопленных, что является военным преступлением. Однако из-за того, что россияне первые открыли огонь – они потеряли защиту международного права. Россия убеждает, что их военные якобы были без оружия, однако на видео оккупант стреляет, вероятно, из автомата.

Арестович напомнил, что провокации во время сдачи в плен являются военным преступлением. Как сказал советник ОП, в соответствии с международным правом, если тот, кто сдается в плен, ведет себя агрессивно, то теряет права военнопленного.

Поэтому, по словам Арестовича, этот инцидент нельзя считать "расстрелом военнопленных", а следовательно, военные ВСУ не совершали военное преступление.

Советник ОП считает эту историю частью информационно-психологической операции России, чтобы россияне не имели желания сдаваться в плен.

Россияне инсценировали сдачу в плен

На инцидент с российскими военными отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. В частности, он сообщил, что стрельба произошла на Луганщине. По данным BBC News Украина, инцидент произошел 12 ноября или ранее в селе Макеевка Луганской области.

Лубинец отметил, что россияне, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, совершили военное преступление – открыли огонь на поражение военных ВСУ.

Омбудсмен тоже подчеркнул, что лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными. Наоборот – они ведут бой и совершают вероломство. Следовательно, по словам Лубинца, ответный огонь со стороны ВСУ не является военным преступлением.

Наоборот, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства – должны быть наказаны,

– отметил Лубинец.

Россия пытается использовать инцидент

Отметим, что российские пропагандисты пытаются использовать "расстрел", чтобы показать, якобы этот инцидент иллюстрирует систематический подход Украины к военнопленным. Однако пропагандисты сознательно избегают того факта, что именно их военные спровоцировали стрельбу.

Кроме того, россияне утверждают, что украинские военнопленные содержатся в соответствии с нормами международного права. Однако это не так, о чем свидетельствуют заявления украинцев, вернувшихся из плена.

Также Россия не предоставляет доступа международным организациям к украинским пленным и совершила теракт в Еленовке. Как известно, Москва никого не допускает в Еленовку, где могло погибнуть много пленных.

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