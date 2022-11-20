Хотя в Луганской области инициатива уже на стороне украинской армии, захватчики так просто не уступят эти территории. Россияне закрепились на восточных территориях благодаря боевикам из так называемой "ЛНР", – об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Россияне перекинули группировку с Харьковской области

По словам, Череватого, кроме бойцов из квазиреспублики, путинским солдатам в Луганской области помогают подразделения, которые сбежали в сентябре из Харьковской области и Лимана, Донецкая область.

У врага там было образование – так называемое "ЛНР", которое он использовал как плацдарм для подготовки нападения на нас, в частности создав корпус "народной милиции ЛНР". Он под руководством русских офицеров готовился к войне постоянно – тренировался, когда была операция объединенных сил,

– сказал спикер.

Также он заверил, что оккупанты на Востоке нашего государства имеют хорошо подготовленное инженерное обеспечение.

Вооруженные Силы не будут идти в лобовые атаки

Из-за рисков и, очевидно, возможны большие потери – украинская армия на Луганском направлении не будет идти в лобовые атаки. Пока наши подразделения атакуют врага высокоточными ударами, а затем оперативно переходят к контратакам.

Мы максимально их поражаем сначала огнем, в частности, высокоточными боеприпасами. Тогда только появится возможность, как это было в последний раз в Макеевке, освободить довольно быстро территории. Просто для этого нужно время,

– констатировал Череватый.

Напомним, недавно в Институте по изучению войны отметили, что оккупанты перемещают и рассредоточивают свои войска на территориях Украины. Захватчики проводят перегруппировку для того, чтобы усилить оборону на Востоке нашего государства. В частности, Луганская область – это тот регион, куда сейчас приезжает больше всего вражеских сил.

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